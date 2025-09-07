Dolar
Spor, İsrail’in Gazze saldırıları

Karateciler, Gazze için tatamiye çıktı

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) ve İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle düzenlenen karate turnuvasında 2 bin sporcu, Gazze için müsabakaya çıktı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Karateciler, Gazze için tatamiye çıktı Fotoğraf: Beyza Cömert - AA

İstanbul

Geliri Gazze'ye bağışlanacak Gazze Karate Turnuvası, 'Mücadelemiz madalya için değil Gazze'nin umudu için' sloganıyla Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlendi.

Gazze için bir şeyler yapmak istediklerini ve yaşananların unutturulmaması gerektiğini söyleyen TKF Başkanı Ercüment Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çağrımıza ilk andan itibaren cevap veren sporcu ve antrenör kitlesine sahibiz. Yarın okulların açılacak olmasına rağmen bir çağrı yaptım ve 2 binin üzerinde sporcunun katılımı, 2 bin velinin katılımıyla yaklaşık 4 bin kişiyi buraya toplayabildik. Türkiye Karate Federasyonunun mensupları Gazze'de yaşananlarla ilgili derin üzüntü duyuyor. Bir şeyler yapmanın telaşı içindeler. Bunlardan biri olarak o görevi yerine getirdik; unutturmuyoruz." diye konuştu.

Gazze'de yaşananların uluslararası arenada unutturulmaması gerektiğini düşünerek böyle bir organizasyona imza attıklarını söyleyen Taşdemir, "Türkiye Karate Federasyonu olarak bir ilki gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın yıllardan beri dile getirdiği Gazze ve Filistin olgusunu bizlerin de spor federasyonları olarak dile getirmemiz ve Gazze'de olanları unutturmamız gerektiğini düşündük. Dünya federasyonlarına nasıl duyururuz fikriyle bu organizasyonu yaptık. Organizasyon 205 üye ülkesi olan Dünya Karate Federasyonunda ciddi bir yankı sağlayacak. Burada çekilen fotoğraflar ve her olay Dünya Karate Federasyonunda bir etki oluşturacak. Bunu başardığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Elde edilen gelirin Gazze'ye İHH aracılığıyla ulaştırılacağını kaydeden Taşdemir, şunları kaydetti:

"İHH bütün organizasyonun yapılmasında bize destek oldu. Burada toplanan geliri İHH'ya vereceğiz, kendileri de Gazze'ye ulaştıracak. Gazze'yle ilgili kendilerinin bağlantıları var. Biz de federasyon olarak toplanan gelirin Gazze'ye iletilmesini istedik. Salonu bize tahsis eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanımız Ahmet Karadağ beye de teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyoruz. Spor organizasyonları, madalyalar zaten geliyor. Federasyon olarak sosyal yapımızın da ortada olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da yaptığımız sosyal projelerden bir tanesi."


