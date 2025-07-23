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Türkiye ile Arnavutluk arasında "nakdi yardımlara ilişkin değişiklik protokolü" imzalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, Türkiye ile Arnavutluk arasında "nakdi yardımlara ilişkin değişiklik protokolü" için düzenlenen imza törenine katıldı.

Koray Taşdemir  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Türkiye ile Arnavutluk arasında "nakdi yardımlara ilişkin değişiklik protokolü" imzalandı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı” olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ’nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde (İFM) devam ediyor.

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Fuarda, Milli Savunma Bakanlığı ile Arnavutluk Savunma Bakanlığı arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında imzalanan Nakdi Yardım Uygulama Protokolü’ne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" için tören yapıldı.

Bakan Güler ve Arnavut mevkidaşı Vengu, söz konusu protokolü törende imzaladı.

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Türkiye ile Arnavutluk arasında "nakdi yardımlara ilişkin değişiklik protokolü" imzalandı
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