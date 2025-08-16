Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada Çaykur Rizespor'un merkezden geliştirdiği atakta Laçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Sowe'un tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
13. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Sporar'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, top kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.
34. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Sporar'ın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
41. dakikada Çaykur Rizespor'un merkezden gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sowe'un vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
50. dakikada Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir'in kısa düşen geri pasında araya giren Sowe'un vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
54. dakikada Alanyaspor'da Güven Yalçın, kaleci Erdem Canpolat'ı önde gördüğü anda topu orta sahadan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.
81. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta, top kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.