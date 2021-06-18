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Spor

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, 2023'te Antalya'da düzenlenecek

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın, 2023 yılında Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

Erkan Tiryaki   | 18.06.2021
Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, 2023'te Antalya'da düzenlenecek

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın 17-19 Kasım 2023'te Antalya'da düzenleneceği belirtilerek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Daha önce Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapma hakkı kazanan Antalya'da aynı yıl Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası da düzenlenecek." ifadelerine yer verildi.

Antalya'da 19-23 Nisan 2023'te Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası da düzenlenecek.

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