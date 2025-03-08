Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası sona erdi.
Adana
Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 35 ilden 800'den fazla sporcu katıldı.
Tekvandocular, farklı kategorilerde derece elde etmek için mücadele etti.
Dereceye giren sporculara madalyaları protokol tarafından verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.