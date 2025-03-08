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Spor

Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası sona erdi.

Eren Bozkurt  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası tamamlandı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 35 ilden 800'den fazla sporcu katıldı.

Tekvandocular, farklı kategorilerde derece elde etmek için mücadele etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları protokol tarafından verildi.

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