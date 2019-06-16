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Spor

Adalet Bakanı Gül, milli güreşçi Bakır'ı ziyaret etti

Adalet Bakanı Gül, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Hamza Bakır'ı evinde ziyaret etti.

Aylin Sırıklı   | 16.06.2019
Adalet Bakanı Gül, milli güreşçi Bakır'ı ziyaret etti

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Hamza Bakır ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gül, İspanya'nın Pontevedra kentinde gerçekleştirilen Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Hamza Bakır'ı İstanbul Başakşehir'deki evinde ziyaret etti.

Gül, milli güreşçinin ailesiyle bir araya gelerek, tebriklerini iletti.

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