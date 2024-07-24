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Spor

A Millli Erkek Voleybol Takımı, yeni başantrenörü Umut Çakır oldu

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Umut Çakır oldu.

Erkan Tiryaki  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
A Millli Erkek Voleybol Takımı, yeni başantrenörü Umut Çakır oldu

Ankara

Voleybol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Fransız başanterenör Cedric Enard ile yollarını ayıran milli takımın başına Galatasaray'ın başantenörü Umut Çakır getirildi.

Bu yıl şubat ayında göreve getirilen Enard yönetiminde ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nde 1 galibiyet, 15 yenilgiyle 16 takım arasında sonuncu oldu.

Öte yandan milli takım,Umut Çakır yönetiminde 4 Ağustos'ta İstanbul'da Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde kampa girecek.

Türkiye, elemelerde 25 Ağustos'ta Danimarka ile deplasmanda, 29 Ağustos'ta ise Ankara'da Macaristan ile karşılaşacak.

Milli takımın kadrosunda şu isimlerin yer alıyor.

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram

Orta oyuncular: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Ahmet Tümer

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy

Liberolar: Volkan Döne, Caner Ergül.

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