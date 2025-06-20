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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde yarın Güney Kore ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

Muhammed Boztepe  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde yarın Güney Kore ile karşılaşacak

Ankara

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

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FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan milliler, Güney Kore karşısında namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor. Güney Kore ise VNL'de oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

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