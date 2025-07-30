Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 13'e yükseldi
Güney Kore'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı.
Ankara
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
- Japonya'da 41,2 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık görüldü
- Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı
- Uzmanlara göre iklim değişikliğine bağlı afetler, "ruhsal sağlık" üzerinde olumsuz etkiye sahip
- Kavurucu sıcaklar Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan tır şoförlerini de olumsuz etkiliyor
- Avrupa, günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından (KDCA) yapılan açıklamada, mayıstan bu yana toplam 2 bin 768 kişinin sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, bu kişilerden 13'ünün yaşamını yitirdiği ifade edildi.
2024'ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hasta sayısında yaklaşık 2,6 kat, can kaybında ise 3 kattan fazla artış görüldü.
Bu arada, ülke genelinde birçok bölgede sıcak hava uyarıları yürürlükte bulunuyor. Ülkedeki sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da şiddetleneceği uyarısı yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.