Dolar
40.58
Euro
46.88
Altın
3,328.91
ETH/USDT
3,801.60
BTC/USDT
118,314.00
BIST 100
10,612.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunuldu. Hawaii sahilinden yayındayız
logo
Dünya

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in sağlık gerekçesiyle tahliye talebi reddedildi

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in sağlık sorunları gerekçesiyle serbest bırakılma talebini reddetti.

Selman Aksünger  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in sağlık gerekçesiyle tahliye talebi reddedildi

Lahey

IRMCT, 83 yaşındaki eski Bosnalı Sırp General Mladic'in "zaruri insani gerekçeler" nedeniyle erken tahliye talebini reddeden kararını açıkladı.

Kararda, Mladic'in sağlık durumunun yaşına bağlı olarak hassas olduğu ancak istikrarlı seyrettiği belirtilirken "Mladic yaşamının sonuna yaklaşmakta ancak akut terminal bir hastalıktan muzdarip değil." ifadesi yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mladic'in Lahey'deki Birleşmiş Milletler (BM) tutukevinde ve hastane bölümünde gerekli tıbbi bakımı alabileceğine hükmedilen kararda, "mevcut düzenlemeler, onun özel durumuna göre uyarlanmış yüksek kaliteli bakım sağlamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

​​​​​​​Mladic'in sağlığının düzenli olarak izlenmeye devam edileceği ve gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan kararda, durumunun gelişimine göre aile ziyaretlerinin kolaylaştırılabileceği aktarılarak "Mladic'in tutukluluğu insanlık dışı ve aşağılayıcı değildir" sonucuna varıldı.

Kararda, Bosna savaşındaki rolü ve özellikle 1995'te Srebrenitsa soykırımından sorumlu bulunan Mladic'in ömür boyu hapis cezasının 14 yıldan fazlasını çektiği belirtildi.

Bosna Savaşı boyunca Sırp askerlerinin komutanlığını yapan, hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın bir köyünde yakalanarak Lahey'e teslim edilmiş, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: 1 Haziran'dan bugüne orman yangınlarında 13 ilde 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır hasar aldı
Türkiye-Gürcistan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı yarın Tiflis'te yapılacak
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre yarın sona eriyor
Manavgatlı çiftçi, kendisini yaralayan aslanın öldürülmesinin üzüntüsünü yaşıyor
Kocaeli'de mobil nüfus aracı, hizmeti kırsaldaki vatandaşın ayağına götürüyor

Benzer haberler

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in sağlık gerekçesiyle tahliye talebi reddedildi

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in sağlık gerekçesiyle tahliye talebi reddedildi

İsrailli insan hakları örgütleri: İsrail, Gazze Şeridi'nde soykırım işliyor

Suriye'nin Süveyda ilinden 26 cenaze ile 360 sivil tahliye edildi

AFAD'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

AFAD'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde sivillerin tahliyesi sona erdi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde sivillerin tahliyesi sona erdi
Uzmanlara göre, İsrail'in uluslararası soruşturmalara yönelik engellemeleri tüm hukuk sistemini hedef alıyor

Uzmanlara göre, İsrail'in uluslararası soruşturmalara yönelik engellemeleri tüm hukuk sistemini hedef alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet