Güney Kore'de ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuzu yaşandı
Güney Kore'de geçen ay, "ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuz ayı" olarak kayda geçti.
Istanbul
Yonhap ajansının haberine göre, merkezi başkent Seul'de bulunan Kore Meteoroloji İdaresinden (KMA) yapılan açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerine dair bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, geçen ay ülke genelinde ortalama sıcaklığın 27,1 derece ölçüldüğü ifade edildi.
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Bunun, 1994'te kaydedilen en sıcak temmuz ayı değerinin 0,6 derece altında kaldığı belirtilen açıklamada, bu sıcaklığın ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuzu olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.