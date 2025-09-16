Dolar
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 16,1 milyon oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 16 milyon 101 bin 724 kişiye çıktı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 16,1 milyon oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Temmuz 2024'te 15 milyon 910 bin 286 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalırken inşaatta yüzde 7,7, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 yükseliş kaydetti.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalırken inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,3 artış gösterdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
