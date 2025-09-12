Dolar
Ekonomi

Bakan Şimşek: 2025'de cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yılında cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Bakan Şimşek: 2025'de cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

Ankara

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Temmuzda cari dengenin 1,8 milyar dolar fazla verdiğini, yıllık cari açığın 18,8 milyar dolara gerilediğini anımsatan Şimşek, dış finansman görünümünün de olumlu seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

"Kazanımları kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz"

Şimşek yılın 7 ayında reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz. 2025 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız."

