Ekonomi
Ekonomi

İhracat birim değer endeksi temmuzda yıllık yüzde 4,7, ithalat birim endeksi yüzde 0,4 arttı

İhracat birim değer endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 4,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi.

Mertkan Oruç  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
İhracat birim değer endeksi temmuzda yıllık yüzde 4,7, ithalat birim endeksi yüzde 0,4 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 yükseldi.

Endeks Temmuz 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 artarken yakıtlarda yüzde 6,1 azaldı.

İhracat miktar endeksi, bu dönemde yüzde 6 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 azalırken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6, yakıtlarda yüzde 17,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,6 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,6, yakıtlarda yüzde 8,8 azalış kaydetti.

İthalat miktar endeksi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 5 arttı. Endeks yıllık bazda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9 azalırken imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,6, yakıtlarda yüzde 6,5 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, haziranda 150,6 iken temmuzda yüzde 4,6 artarak 157,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, geçen yıl temmuzda 146 iken bu yılın aynı ayında yüzde 6 yükselişle 154,7 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, haziranda 130,3 iken temmuzda yüzde 5,2 azalışla 123,5 oldu. İthalat miktar endeksi, Temmuz 2024'te 123,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 5 artarak 129,7 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Temmuz 2024'te 88,4 olan dış ticaret haddi, 3,8 puan artışla Temmuz 2025'te 92,2 olarak kayıtlara geçti.

Benzer haberler

Toplam ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 38,8 arttı

İnşaat maliyet endeksi temmuzda aylık yüzde 1,41, yıllık yüzde 22,98 arttı

