Dolar
41.16
Euro
48.09
Altın
3,567.95
ETH/USDT
4,447.90
BTC/USDT
111,980.00
BIST 100
10,737.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"na katılıyor Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile yarın oynanacak maç öncesi karşılaşmanın yapılacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda yürüyüş yapıyor
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor

Bakan Şimşek, "Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Bakan Şimşek: Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Geçen ay yıllık dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı. Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de uygulanan planlı su kesintileri 12 Eylül'e kadar uzatıldı
TBMM sınavla 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek
Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Gediz Ovası kurutmalık ürünlerle renklendi

Benzer haberler

Bakan Şimşek: Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor

Bakan Şimşek: Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor

Güneydoğu'dan 8 ayda 7,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatta hız kesmiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz
Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
2025 yılı ağustos ayında mal ihracatı 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti

2025 yılı ağustos ayında mal ihracatı 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet