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Dünya

ABD Başkanı Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasına vardıklarını belirterek, bu ülkeye yüzde 15 oranında tarife uygulanacağını açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
ABD Başkanı Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurdu

Washington

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, ABD'nin Güney Kore ile "tam ve eksiksiz" bir ticaret anlaşması yaptığını bildirdi.

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Güney Kore için yüzde 15 oranında bir tarife üzerinde anlaştıklarını belirten Trump, ABD'ye herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağını aktardı.

Trump, anlaşma kapsamında, Güney Kore'nin mülkiyeti ve kontrolü ABD'ye ait, Başkan olarak kendi belirleyeceği yatırımlar için ABD'ye 350 milyar dolar sağlayacağını belirtti.

Ayrıca Güney Kore'nin 100 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya diğer enerji ürünleri satın alacağını kaydeden Trump, bunun yanı sıra ülkenin yatırım amaçları doğrultusunda büyük bir meblağ yatırım yapmayı da kabul ettiğini ifade etti.

Trump, bu meblağın, gelecek iki hafta içinde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung Beyaz Saray'a ikili görüşme için geldiğinde açıklanacağını belirtti.

Ayrıca Trump, Güney Kore'nin ABD ile ticarete tamamen açık olacağı ve otomobil, kamyon, tarım ürünleri gibi Amerikan ürünlerini kabul edeceği konusunda da mutabakata varıldığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan'da Güney Kore'ye yüzde 25 tarife getirileceğini belirtmişti.

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