Dolar
18.20
Euro
18.29
Altın
1,711.20
ETH/USDT
1,573.20
BTC/USDT
20,203.00
BIST 100
3,171.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda, “2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı” programında konuşuyor.
logo
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu

Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi ABD oldu.

Muhammed Boztepe   | 31.08.2022
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, müsabakayı 4 Eylül Pazar günü Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak.

Karşılaşmanın saati daha sonra belli olacak.

Milliler, organizasyonda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektrikte eylül tarifesine zam yapıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Süryani toplumunun temsilcileriyle görüştü
Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım taşıyan uçaklar 9'a ulaştı
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki

Benzer haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu

Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu

Polonya'dan AB'ye Emisyon Ticaret Sistemi'ni askıya alma çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Filenin Efeleri’ni" Slovenya'da yalnız bırakmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Filenin Efeleri’ni" Slovenya'da yalnız bırakmadı
Zelenskiy, Ukrayna'daki savaştan bütün Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaştan bütün Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi
Polonya'nın Oder Nehri'ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Polonya'nın Oder Nehri'ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet