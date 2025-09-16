Dolar
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın liderlik için Kanada maçına çıkacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda yarın Kanada ile grup liderliği için mücadele edecek.

Salih Ulaş Şahan  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Ankara

Başkent Manila'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, yarın TSİ 09.00'da Kanada ile karşılaşacak.

Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

G Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0, ikinci müsabakasında ise Libya'yı 3-1 yenen milli takım, 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

Türkiye gibi Libya'yı 3-1, Japonya'yı da 3-0 yenen ve grupta 2'de 2 yapan diğer takım olan Kanada ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

