A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Libya'yı mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi.

Halil İbrahim Avşar  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

