Dolar
41.36
Euro
48.60
Altın
3,636.86
ETH/USDT
4,634.00
BTC/USDT
116,200.00
BIST 100
10,357.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi.

Halil İbrahim Avşar  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

Ankara

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Libya ile karşılaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müsabakayı 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazanan milli takım, şampiyonada 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile mücadele edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda etkili olan sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü
Batman'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 364 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçını kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet