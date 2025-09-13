A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçını kazandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi.
Ankara
Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı takım, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti de 25-19 kazanarak Japonya'yı 3-0 mağlup etti.
Milli takım, grubundaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.