Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir’de “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuşuyor.
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçını kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi.

Fatih Çakmak  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Ankara

Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı takım, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti de 25-19 kazanarak Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, grubundaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
