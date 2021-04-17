56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun 7. etabını Philipsen kazandı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı Spor Toto sponsorluğunda Marmaris-Turgutreis'i Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci bitirdi.
Ankara
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki başlayan ve Bodrum'un Turgutreis beldesinde sona eren 180 kilometrelik etabın startına 24 takımdan 151 sporcu katıldı. Philipsen dünkü Fethiye-Marmaris etabından sonra bir kez daha finişi birinci sırada geçti. Belçikalı sporcu yarışı, 4 saat 20 dakika 45 saniyeyle tamamladı.
Yedinci etapta İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ikinci, Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish üçüncü oldu.
Son etap yarın koşulacak
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın yapılacak Bodrum-Kuşadası etabıyla sona erecek.
Bisikletçiler, 8. etapta 160.3 kilometre pedal çevirecek ve Konya'da başlayan turu tamamlayacak.
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