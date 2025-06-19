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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Ali Kemal Akan  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika'da

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Brüksel Abelag Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Çakar, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ile diğer ilgililer karşıladı.

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Kurtulmuş ile NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve NATO PA Türk Delegasyonu Üyesi CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da Brüksel'e geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'deki temasları kapsamında, NATO PA Başkanı Marcos Perestrello'nun NATO Karargahı'nda parlamento başkanları ve temsilcileri onuruna vereceği davete katılacak.

Belçika Temsilciler Meclisi'ndeki NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'nda katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, Zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.

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