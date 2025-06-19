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Politika

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, Komisyonda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Aykut Yılmaz  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, Komisyonda

TBMM

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı.

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Toplantı öncesi, bazı zeytin üreticileri derneklerinin temsilcilerinin komisyon salonuna alınmaması ve bazı milletvekillerinin de salonda yeterli alan olmadığı için ayakta kalması üzerine tartışmalar yaşandı.

Bu sırada, Komisyona gelen Başkan Mustafa Varank, önünün kesilmesi üzerine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a "Sen benim önümü nasıl kesersin" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine bazı AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

Yaşanan tartışmaların ardından toplantıyı açan Varank, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, teklifin yeterince incelenemediğini ileri sürdü. Komisyon salonunun yeterli alana sahip olmadığını söyleyen Arslan, toplantının başka bir salona alınmasını istedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da "Usul tartışması açıldı ama ortada usul yok." dedi. Öcalan, toplantının başka bir salonda yapılmasını isteyerek, mevcut salonda toplantının sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceğini söyledi.

Usul tartışmasının ardından Komisyon Başkanı Varank, tutumunda bir değişiklik olmadığını belirtti.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in "Dışarıda millet darbediliyor, siz burada toplantıya devam ediyorsunuz" sözleri üzerine Varank, "Girişte sizin arkadaşlarınız benim önümü kesti, ben darbedildim. Arkadaşınız benim önümü kesti. TBMM nümayiş yapma yeri değildir. Burada kurallara herkes uyacak." dedi.

Tartışmaların sürmesi üzerine Varank, toplantıya 15 dakika ara verdi.

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