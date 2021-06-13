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Spor

51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na Türkiye damgası

İstanbul'da düzenlenen 51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye toplam 32 madalya ile şampiyonayı birinci sırada tamamladı..

Ercan Doğan   | 13.06.2021
51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na Türkiye damgası Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Sahası'nda iki gün süren 51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 9 altın, 10 gümüş, 13 de bronz madalya ile sıralamada birinci oldu.

Romanya ikinci, Sırbistan ise üçüncü sırayı elde etti.

Yarışlarda madalya alan milli atletler dereceleri şöyle:

Altın madalya

800 metre erkekler: Mevlüt Aras-1:52.20

110 metre engelli erkekler: Ayetullah Demir-14.13

Yüksek atlama erkekler: Ali Eren Ünlü-2.14

Cirit atma erkekler: Oğuzhan Usta-68.18

4×100 metre erkekler: Volkan Erdoğan, M.Fatih Göç, Yasin Sosa, Orçun Ünalan-42.08

3000 metre engelli kadınlar: Şevval Özdoğan-10:17.64

Gülle atma kadınlar: Pınar Akyol-17.21

Çekiç atma kadınlar: Ece Narttürk-54.04

Disk atma kadınlar: Özlem Becerek-56.95

Gümüş madalya

3000 metre engelli erkekler: İbrahim Karateker-9:15.61

1500 metre erkekler: Bahri Doğru-3:53.02

Gülle atma erkekler: Melih Gökalp-18.90

Disk atma erkekler: Enes Çankaya-55.23

Cirit atma erkekler: Muhammet Raşit Kalafat-66.86

100 metre kadınlar: Zülha Armutçu-11.86

1500 metre kadınlar: Hatice Yıldırım-4:25.10

5000 metre kadınlar: Urkuş Işık-17:06.83

100 metre engelli kadınlar: Yaren Yıldırım-14.04

Heptatlon: Ayşenur Çelik

Bronz madalya

5000 metre erkekler: Halil Sade-14:57.64

110 metre engelli erkekler: Musa Bayram-14.68

Disk atma erkekler: Delil Dilovan Bal-53.25

200 metre kadınlar: Simay Özçiftçi-24.57

3000 metre kadınlar: Hatice Yıldırım-9:48.03

400 metre engelli kadınlar: Büşra Altınbaş-1:01.35

3000 metre engelli kadınlar: Pelinsu Şahin-10:40.58

Sırıkla atlama kadınlar: Beyza Baş-3.70

Gülle atma kadınlar: Büşra Hatun Ekinci-14.24

Çekiç atma kadınlar: Beyzanur Bozlak-51.56

Cirit atma kadınlar: Esra Türkmen-50.72

Heptatlon: Hayriye Nur Arı

4×100 metre kadınlar: Semanur Deniz, Beyzanur Seylan, Habibe Okçu, H.Ceren Palalı- 47.34

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