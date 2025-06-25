Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edirne
Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün tedavisi sürüyor.
Kaza yerine giden Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.