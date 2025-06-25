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Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cihan Demirci, İlker Ayvacı  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün tedavisi sürüyor.

Kaza yerine giden Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

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