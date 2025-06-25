Dolar
39.77
Euro
46.49
Altın
3,333.88
ETH/USDT
2,422.00
BTC/USDT
107,387.00
BIST 100
9,418.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye, İİT New York Grubu Dönem Başkanlığını devraldı

Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) New York Grubu Dönem Başkanlığını Kamerun'dan devraldı.

Şerife Çetin  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Türkiye, İİT New York Grubu Dönem Başkanlığını devraldı

New York

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yıldız, İİT New York Grubu Dönem Başkanlığını devralmaktan onur duyduğunu vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kamerun'a teşekkürlerini ileten Yıldız, "Dönem başkanlığımız süresince zorlu sınamalarla karşı karşıya bulunduğumuz dünyada İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu önemli görev boyunca tüm üye ülkelerle yapacağımız işbirliğini büyük heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hac faaliyetine ilişkin açıklama
Kütahya'da tüp satılan iş yerindeki patlamada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı
Amasya’da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm alan zarar gördü
Filistin halkının mücadelesinin meşruiyetine ilişkin rapor İstanbul'da tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor

Benzer haberler

Türkiye, İİT New York Grubu Dönem Başkanlığını devraldı

Türkiye, İİT New York Grubu Dönem Başkanlığını devraldı

Kütahya'da tüp satılan iş yerindeki patlamada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor

Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Malatya'da deprem konutlarındaki atık sular arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak

Malatya'da deprem konutlarındaki atık sular arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet