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Dünya

Fransız Bakan Riester: Türk ürünlerine yönelik boykot gündemimizde yok

Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını bildirdi.

Yusuf Özcan   | 27.10.2020
Fransız Bakan Riester: Türk ürünlerine yönelik boykot gündemimizde yok

Paris

Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam hakkındaki açıklamaların, Müslümanlar'a ve İslam'a karşı saldırı olmadığını savundu.

Ülkedeki Müslümanlar'ın dinlerini özgürce yaşayabileceğinin ifade eden Riester, Fransa'nın terörle ve "radikal İslamcılıkla" mücadelede kararlı olduğunu aktardı.

Riester, Müslümanlar'a yönelik muamelenin 1930'lu yıllarda Avrupa'daki Yahudiler'e yapılanlarla karşılaştırılmasının tahammül edilemez olduğunu belirtti. 

Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesi nedeniyle Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrılarının sınırlı olduğunu belirten Riester, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına da tepki gösterdi.

Riester, Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını ifade ederek, "Bugün Türkler'in yaptığı gibi yapmayacağız." diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, dünkü yazılı açıklamasında, Arap ülkelerinde Fransız ürünlerinin boykot edilmesine yönelik çağrılar ve eylemlerin durdurulmasını talep etmişti.

Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına karşı tepkiler sürerken, Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da yükseliyor. 

Fransa'da Macron yönetiminin son dönemde Müslümanlar'ı ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

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