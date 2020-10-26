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Dünya

İslami Cihad Hareketi: Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor

Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Türkiye'nin Müslümanların canlı vicdanı olduğu açıklamasında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 26.10.2020
İslami Cihad Hareketi: Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor

Gazze

Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, "Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor ve Türkiye Müslümanların canlı vicdanıdır." dedi.

Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki açıklamasından Avrupa Birliği'nin (AB) rahatsızlık duymasını esefle karşıladıklarını söyledi.

Fikir ve ifade özgürlüğüyle övünen AB'nin bu tavrının Birliğin çifte standartlarını yansıttığını dile getiren Şihab, "Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor ve Türkiye Müslümanların canlı vicdanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Twitter'dan yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Macron hakkındaki açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesi tepkilere yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un sözlerine tepkisini, "Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol." ifadesiyle göstermişti.

Bunun üzerine Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız Cumhurbaşkanı Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtilmişti. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro istişarelerde bulunmak üzere ülkesine çağrılmıştı.

Başta Filistin, Kuveyt, Pakistan, Lübnan, Libya ve Katar olmak üzere İslam dünyasında Macron'a ve Fransa'ya tepkiler sürüyor.


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