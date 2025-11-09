Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,373.00
BTC/USDT
101,767.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası'nın galası yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Antalya Valiliğinin desteğiyle Dünya Kürek Federasyonu (World Rowing) ve Türkiye Kürek Federasyonunca Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 2025 Dünya Sahil Sürat (Beach Sprint) Şampiyonası'nın galası yapıldı.

Mustafa Karabıyık  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası'nın galası yapıldı

Antalya

İlçedeki bir otelde düzenlenen galada, sporculara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi, halk oyunları gösterileri sergilendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Organizasyon Komitesi Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AA muhabirine, 56 ülkeden 600'den fazla sporcunun katıldığı büyük bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışların 6 Kasım'da başladığını, yarın da devam edeceğini belirten Karaaslan, günün sonunda madalya töreni düzenleneceğini dile getirdi.

Türkiye'nin, herkesin memnun kaldığı güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade eden Karaaslan, "Hava çok güzel, imkanlar çok güzel. İnsanımızın onlara yaklaşımı her şeyin ötesinde çok çok güzel. Dolayısıyla bütün bunlar birleştiğinde artık Türkiye vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmiş durumda. Biz sadece burada bir organizasyon gerçekleştirmiyoruz, Türkiye'de bütün altyapısıyla birlikte oluşturmaya çalıştığımız şey, bir spor kültürü." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe ve spora büyük önem verdiğini belirten Karaaslan, AK Parti iktidarında sporun altyapısına ciddi yatırım yapıldığını ifade etti. Atılan her adımın başarıyı da beraberinde getirdiğini söyleyen Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu irade, hükümetimizin her bir biriminin, yerel aktörlerin bu konuyu sahiplenmeleri başarıyı, başarı da arkasından yüz binlerce yeni sporcuyu getiriyor." dedi.

"Antalya, kürek sporu için merkez olabilir"

Dünya Kürek Federasyonu Başkanı Jean-Christophe Rolland da organizasyonun mükemmel olduğunu ifade etti.

Sporcular için harika koşullar sağlandığını dile getiren Rolland, "Antalya'da planlanan kalıcı tesisler projesinin hayata geçmesi durumunda kent, kürek sporu için ulusal ve hatta uluslararası bir merkez olabilir. Gelecekte başka bir uluslararası etkinlik için Antalya'ya geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk de şampiyonanın olimpiyat hedefleri için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kürek sporunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Ertürk, şunları kaydetti:

"Sonuçta olimpiyat isteyen bir ülkedeyiz. Bu bizim için çok büyük bir referans. Çünkü kürekteki Büyükler Dünya Şampiyonası en üst seviye yarış. Bu en üst seviye yarışı yapabiliyor olmak, olimpiyatı gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca World Rowing ile ortak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın en iyileri her sene burada toplanacak. Umuyorum bunu gerçekleştirebilirsek, biz Türkiye, her zaman organizasyonla kürekte ilk akla gelen ülke olacağız."

Programda, Karaaslan Rolland'a hediye verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 Kasım'da başlayan şampiyona, yarınki final mücadelelerinin ardından madalya töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'daki taş ocağı şantiyesindeki göçüğe ilişkin ön inceleme raporu yayımlandı
Kars'ta bitkin bulunan yaralı bozayının tedavisi sürüyor
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in tutuklandığı rüşvet soruşturmasında 3 kişiye daha gözaltı
Bakan Kurum: Gelecek hafta 350 bininci deprem konutunu teslim edeceğiz, yıl sonunda evine girmeyen depremzede kalmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır

Benzer haberler

2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası'nın galası yapıldı

2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası'nın galası yapıldı

İhmal edilen karaciğer yağlanması sirozu tetikliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Turizm kenti Antalya organ ve kompozit doku nakillerinde de öncü

Turizm kenti Antalya organ ve kompozit doku nakillerinde de öncü

Antalya, tüm zamanların en yüksek ekim ayı ziyaretçi rekorunu kırdı

Antalya, tüm zamanların en yüksek ekim ayı ziyaretçi rekorunu kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet