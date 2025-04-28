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Spor

20. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, 9-11 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

Ali Korkmaz  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
20. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, İzmir'de düzenlenecek

İzmir

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Muhiddin Erel ve 20 Mayıs amfilerindeki kongrede; 17 panel, 16 konferans, 3 kurs, 2 uydu sempozyumu ve 1 workshop yer alıyor.

9 Mayıs Cuma günkü açılış konuşmalarının ardından "Spor Hekimliğinin Anadolu'daki Kökleri" başlıklı dersle başlayacak kongrede spor yaralanmalarının önlenmesinde teknolojik gelişmeler ele alınacak.

Son dönemde özellikle basketbolcularda sık görülen ön çapraz bağ yaralanmaları da ayrı bir panelde 4 ayrı uzman tarafından ele alınacak. Kullanımı artan tedavi yöntemlerinden kök hücre de bir uydu sempozyumda görüşülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Spor Hekimleri Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün, kongrede, spor yaralanmalarının önlenmesi, tanısı ve tedavisi konularının, "Her Yönüyle Spor Yaralanmaları" ana teması altında yerli ve yabancı katılımcıların katılımıyla bilimsel ve güncel yenilikler çerçevesinde tartışılacağını belirtti.

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