TUA Başkanı Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine seçildi
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine getirildi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Avustralya'nın Sydney kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) bugün başladı.
Kongrede, Türkiye standında, şirketler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları uluslararası uzay ekosisteminin temsilcileriyle bir araya geldi.
Kongrede TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine seçildi.
Türkiye, kongre süresince, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için uluslararası tanıtım kampanyasını da başlattı.
Bugün başlayan IAC 2025, 3 Ekim'e kadar devam edecek.