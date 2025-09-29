Dolar
TUA Başkanı Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine seçildi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Mehmet Can Toptaş  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
TUA Başkanı Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine seçildi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Avustralya'nın Sydney kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) bugün başladı.

Kongrede, Türkiye standında, şirketler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları uluslararası uzay ekosisteminin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kongrede TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine seçildi.

Türkiye, kongre süresince, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için uluslararası tanıtım kampanyasını da başlattı.

Bugün başlayan IAC 2025, 3 Ekim'e kadar devam edecek.

