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Spor

15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı yapıldı

Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 29 ilden 149 sporcu katıldı.

Durmuş Genç   | 15.07.2022
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı yapıldı

Muğla

Muğla Valiliği himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda tura katılan sporcular, bisikletleriyle valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Turun startını Muğla Valisi Orhan Tavlı verdi.

Muğla'dan başlayan etapta bisikletçiler, 60 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris ilçesinde konakladığı otele ulaştı.

Bisikletçileri güzergah boyunca polis helikopteri havadan takip etti.

Yarışlarda dereceye girenler ise şöyle:

Büyük Erkekler:

1. Mustafa Tekin

2. Muhammed Erkan

3. Emin Koçan


Genç Erkekler:

1.Mustafa Ayyorkun

2. Serdar Gedik

3. Emre Yuca


17 Yaş Altı Erkekler

1. Ediz Ateş

2. Mehmet Emin Çiçek

3. Tunahan Çetin


Master Erkek +35:

1. Harun Ömür

2. Başar Ulu

3. Orkun Öztürk


Master Erkek +40

1. Abdullah Yıldırım

2. Özgür Çektir

3. Timur Nizam


Master Erkek +50

1. Oktay Fırat

2. Osman Şirin

3. Salih Bahadır Düner


Master Erkek +55

1. Adem Koçar

2. Zafer Yalın

3. Uğur Köse


Master Erkek +60

1. Ahmet Hidayet Akyürek

2, Vedat Aksu

3. Harun Ertuğrul


Büyük Kadınlar:

1. Semanur Kiriş

2. Reyhan Yakışır

3. Elifnur Aktı



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