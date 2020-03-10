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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

AİHM Yunanistan'dan kötü muamele gören sığınmacıların başvurularını işleme aldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için yapılan iki başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince işleme alındığı bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 10.03.2020
AİHM Yunanistan'dan kötü muamele gören sığınmacıların başvurularını işleme aldı Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan haklarını ihlal eden uygulamalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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