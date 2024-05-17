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16 yıldır haber alınamayan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar

Gaziantep'te 2008 yılında kaybolan kişinin dini nikahlı eşinin olaydan kısa süre sonra ailesi tarafından başkasıyla evlendirilmesini şüpheli bulan polis, başlattığı soruşturma kapsamında 16 yıllık cinayeti çözdü.

Mehmet Akif Parlak  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
16 yıldır haber alınamayan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar

Gaziantep

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Karahüyük Mahallesi'nde dini nikahlı eşiyle yaşayan 23 yaşındaki Erdal Ö, 2008 yılı şubat ayında bir anda ortadan kayboldu.

Bir süre sonra Erdal Ö'nün ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yıllar içinde Erdal Ö'nün izine rastlamayan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyayı 2023 Kasım ayında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devretti.

Özel ekip kuruldu

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı devraldıktan sonra yaptığı ilk incelemede, Erdal Ö'nün kaybolmadan bir yıl önce şehir merkezinden kırsal mahalleye taşındığını ve kayıp başvurusu sonrası dini nikahlı eşi S.Y'nin başkasıyla evlendirildiğini tespit etti.

Bu durumdan şüphelenen polis, detaylı araştırma yapmak için özel bir ekip kurdu. Başta Erdal Ö'nün akrabaları olmak üzere birçok kişinin ifadesine başvuran ekip, Erdal Ö'nün kayınbabası Hanifi Y, kayınbiraderleri Orhan ve Mehmet Hanifi Y. ile bacanağı Resul Y'yi gözaltına aldı.

6 ay takip edildiler

Emniyete götürülen zanlılar, çapraz sorgunun ardından serbest bırakıldı. Özel ekip, bu dört şüpheliyi yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takibe aldı, haklarında çeşitli deliller topladı.

Polis, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 zanlıyı bir süre önce yeniden gözaltına aldı. Yapılan çapraz sorgularda dört zanlı Erdal Ö'yü öldürüp gömdüklerini itiraf etti.

Ceset bulgularına iş makineleriyle yapılan kazıda ulaşıldı

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde boş arazide Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri gözetiminde 2 gün kazı yapıldı.

Ekipler, iş makineleri ile yaptıkları kazıda yaklaşık 6 metre derinlikte yanmış lastik parçaları ile bir cesede ait bulgu elde etti.

Kriminal incelemede, olay yerinde elde edilen cesede ait bulguların Erdal Ö'ye ait olduğu belirlendi. Erdal Ö'nün darbedildikten sonra araç lastiği içinde yakılıp küllerin üzerinin toprakla örtüldüğü tespit edildi.

Gözaltındaki 4 zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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16 yıldır haber alınamayan kişiyi araç lastiğinde yakmışlar

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