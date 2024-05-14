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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yunanistan polisi, Filistin'e destek eylemi yapan 27 öğrenciyi gözaltına aldı

Yunanistan'da Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Filistin'e destek için yerleşme eylemi yapan 27 öğrenci gözaltına alındı.

Derya Gülnaz Özcan  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Yunanistan polisi, Filistin'e destek eylemi yapan 27 öğrenciyi gözaltına aldı

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesine savcı eşliğinde gelen polis, öğrencilerin Filistin'e destek için yaptığı yerleşme eylemine müdahale etti.

Yaşanan arbedenin ardından polis, 27 öğrenciyi gözaltına aldı.

Dün akşam Atina Üniversitesi önünde öğrenci birliklerinin çağrısıyla yapılan eylemde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmasını istemiş, barış çağrısında bulunmuştu.

Dostluk ve barış şarkılarının söylendiği konserle başlayan eylemin gece boyunca sürmesi öngörüldüğü için Atina Üniversitesi önünde çadırlar kurulmuştu.

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