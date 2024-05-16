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AİHM, Belçika'da Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına ilişkin itirazı reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'nın Flaman bölgesindeki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağı kararı aleyhine yapılan itirazı reddederek kararın, "düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü" ihlal etmediğini bildirdi.

Melike Pala  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
AİHM, Belçika'da Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına ilişkin itirazı reddetti

Ankara

AİHM'den yapılan açıklamaya göre, 2001-2004 yıllarında doğan ve Maasmechelen'de yaşayan 3 Müslüman Belçika vatandaşının, Flaman bölgesindeki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağına karşı yaptığı itiraz için nihai karar verildi.

Mahkeme, oy çokluğuyla "başvurunun kabul edilemez olduğuna" hükmetti.

Kararın gerekçesinde, "Mahkeme mevcut davada, itiraz edilen yasağın yalnızca İslami örtüyle ilgili olmadığını, görünür tüm inanç sembollerine ayrım gözetmeksizin uygulandığını kaydetmiştir." ifadesi yer aldı.

Mahkeme, başörtüsü yasağının, "başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve kamu düzeninin korunması gibi izlenen amaçlarla orantılı olduğu ve dolayısıyla 'demokratik bir toplumda gerekli' olduğunu" savunarak "düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü" ihlal etmediğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Belçika'daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyi (GO), 2009'da, ülkenin Flaman kesiminde ve kendi bünyesindeki tüm resmi okullarda başörtüsünü yasaklama kararı aldığını açıklamıştı.

Başörtüsü yasağına karşı 11 öğrenci velisinin 2017'de açtığı dava öğrencilerin lehine sonuçlanmış, Belçika'da Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, Maasmechelen bölgesindeki okul kuralları gereği başörtüsü yasağının dini özgürlüklere aykırı olduğunu hükmetmişti.

Belçika'da temyiz mahkemesi, 2019'da, Maasmechelen bölgesindeki Flaman okullarında başörtüsü yasağını kaldıran Tongeren Birinci Asliye Mahkemesinin kararını bozmuştu.

Belçikalı 3 öğrenci, 2020'de, yasaklama kararının "özel hayata saygı", "düşünce, vicdan ve din özgürlüğü", "ifade özgürlüğü", "eğitim hakkı" ve "ayrımcılık yasağını" ihlal ettiği gerekçesiyle AİHM'e başvurmuştu.

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