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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Şükrü Gündüz  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

İstanbul

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılmak için Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.

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