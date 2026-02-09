Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Türkiye'nin yeni mühimmatı EREN ilk kez dünya sahnesine çıktı

Türk savunma sanayisinin yeni çözümlerinden Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN, ilk kez yurt dışında tanıtıldı.

Göksel Yıldırım  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Türkiye'nin yeni mühimmatı EREN ilk kez dünya sahnesine çıktı Fotoğraf: Levent Horasan/AA

Ankara

Türk savunma sanayisinin lider mühimmat, roket ve füze sistemleri üreticisi ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarında geniş bir ürün çeşitliliği ile yer aldı.

ROKETSAN, aralarında mini akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS, ÇAKIR Seyir Füzesi, Stand-off Mühimmatı SOM, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-O Hava Savunma Füzesi, SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin yer aldığı ürünleri sergiledi.

Ayrıca BORA, TRG-230 TRG-300 füzeleri, Taktik Füze Fırlatma Sistemi KMC ve BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

ROKETSAN, Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN'i de fuarla birlikte ilk kez yurt dışında tanıttı.

EREN, ROKETSAN tarafından 1 yıldan kısa süre içerisinde konsept aşamasından sahadaki vurucu güç aşamasına getirildi. Son olarak Bayraktar AKINCI ile atış testi gerçekleştirilen EREN'in bu yıl seri üretimine başlanması hedefleniyor.

Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN'in, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin gücüne güç katması amaçlanıyor.

SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından atılarak düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlı/zırhsız yer hedefleri ve anti-personel olarak kullanılabilecek EREN, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

EREN'in kendileri için çok kıymetli bir mühimmat olduğunu vurgulayan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Hem havadan yere, hem yerden yere, hem yerden havaya bazı hedeflere angaje olabilecek, maliyet etkin bir mühimmat hedefimiz vardı. EREN bu açıdan hem SİHA'larımızın vurucu gücüne çok ciddi katkı sağlayacak, hem de yerden, otonom araçlar, zırhlı araçlar üzerinden veya sığınaklar üzerinden çok ciddi bir angajmanı getirebilecek, maliyet etkin bir mühimmat. Bu mühimmat üzerindeki yapay zeka algoritmalarıyla, uçuş kontrolü konusundaki sensörleriyle, turbojet motorlu bir segmenti önümüzde açıyor. Bundan sonra insansız kara araçlarının, zırhlı araçların, İHA'ların, belki uçakların, bazı yakın hava savunma sistemlerinin üzerinde EREN'in entegrasyon çalışmaları devam edecek."

