“TEKNOFEST Mavi Vatan” kapsamında, TCG Anadolu ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 gemiyle İstanbul Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştiriliyor. “TEKNOFEST Mavi Vatan” kapsamında İstanbul Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirilecek. TCG Anadolu'dan yayındayız.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST, Savunma sanayisi

TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Mikail Bıyıklı  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğindeki etkinlik için TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na ulaştı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladı.

Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.


Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

