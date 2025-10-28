Dolar
41.96
Euro
48.92
Altın
3,906.63
ETH/USDT
4,133.00
BTC/USDT
114,431.00
BIST 100
10,913.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde

Türk limanlarına yanaşan gemi sayısı, ocak-eylül döneminde 47 bin 630 ile son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Mertkan Oruç, Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde

Ankara

AA muhabirinin Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı, Kovid-19 salgınından itibaren artış trendini sürdürdü.

Bu gemilerin sayısı 2018'de 55 bin 448 olarak hesaplanmıştı. Salgın döneminde 40 binin altına inen limanlara uğrayan gemi sayısı, 2022'de 43 bin 164'e, 2023'te ise 45 bin 605'e yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk limanlarına bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8'lik artışla 47 bin 630 gemi uğradı. Bu sayı geçen yılın ocak-eylül döneminde 46 bin 317 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yılın 9 ayında limanlara uğrayan gemi sayısı, son 7 yılın en yüksek rakamı olarak hesaplandı.

Bu dönemde limanlara uğrayan gemilerin ağırlığı 723 milyon 215 bin 121 groston oldu. Limanlara yanaşan bu gemilerin 16 bin 777'sini Türk bayraklı gemiler oluşturdu.

Türk limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin sayısı ise ocak-eylül döneminde 30 bin 853 oldu.

Gemilerle en çok Avrupa hatlarında araç taşındı

Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında taşınan araç sayısı da bu yılın 9 ayında artış gösterdi.

Söz konusu gemilerle taşınan araç sayısı, geenç yılın ocak-eylül döneminde 519 bin 354 iken bu yılın 9 ayında yüzde 4,2 artışla 541 bin 3 oldu.

Bu yıl yurt dışı güzergahlı Ro-Ro gemileriyle 269 bin 620 araç geldi, 271 bin 383 araç ayrıldı.

Yurt dışı hatlarını kullanan araçların büyük kısmı Avrupa limanlarından taşındı. Ro-Ro gemileriyle yılın 9 ayında taşınan 540 bini aşkın aracın, 391 bin 292'sinin transferi Trieste, Valensiya, Marsilya gibi Avrupa hatlarında gerçekleşti.

Tuapse, Novorossisk ve Köstence gibi Karadeniz limanları ile Türk limanları arasında taşınan araç sayısı da aynı dönemde 65 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casusluk" soruşturmasında hazırlanan MASAK raporunda, Merdan Yanardağ'a zarfla para verildiği iddiası
Manisa'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona yaklaşıldı
Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Yıllar sonra aydınlatılan cinayetin zanlısı, cesedin bulunduğu mağaraya 7 kez gitmiş

Benzer haberler

Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde

Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye'nin "gemi, yat ve hizmetleri" ihracatını İstanbul ve Yalova sırtlıyor

Ege Denizi'nde iklim değişikliğinin izlerini Koca Piri Reis gemisiyle sürüyorlar

Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı 12 yılın zirvesinde

Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı 12 yılın zirvesinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet