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Teknoloji, Savunma sanayisi

Savunmadan çıkan teknolojiler binaları kimliklendirip hayat kurtarıyor

Deprem ve sel gibi acil durumlarda arama kurtarma ekiplerine yardımcı olarak hayat kurtaran, yapı denetimi ve güvenliğini de artıran Bina Kimlik Sistemi (BKS) Projesi kapsamında 146 bin 619 yapıya bina kimlik sertifikası uygulandı.

Göksel Yıldırım  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Savunmadan çıkan teknolojiler binaları kimliklendirip hayat kurtarıyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği BKS Projesi, Türkiye'nin yapı denetim ve güvenliği alanındaki teknolojik çözümlerine bir yenisini ekledi.

2021 yılında başlatılan ve ASELSAN iştiraki ASELSANNET tarafından yürütülen proje kapsamında, Elektronik Beton İzleme Sistemi ve Yapı Denetim Sistemi gibi teknolojik altyapılar kullanılarak binaların detaylı verileri bir araya getiriliyor. Sistem, özellikle deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale için kritik önem taşıyor.

Yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın teknik ve genel bilgilerine, Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle, hem bina sahibi vatandaşlarca hem de sonraki aşamalarda kamu görevlileri tarafından ulaşılması amacıyla geliştirilen BKS, Türkiye'de yapıların QR kod ve RFID (çip) teknolojisi ile etiketlenerek izlenmesi, sayısal proje, deneysel sonuçlar ve koordinat verileri gibi teknik verilerin çevirim içi olarak kullanıcılarla paylaşılmasına imkan sağlıyor.

Sistem kullanılarak bugüne kadar 146 bin 619 yapıya bina kimlik sertifikası uygulandı.

Sistem, binayla ilgili tüm verilere tek noktadan erişim imkanı sunuyor

BKS ile her binaya özgü kimlik oluşturularak bu kimlik üzerinden bina ile ilgili tüm veriler tek noktada toplanıyor ve erişilebilir kılınıyor.

Bu kimlik, çip teknolojisiyle entegre edilen Bina Kimlik Sertifikası üzerinden sağlanıyor. Sertifikada yer alan bilgiler arasında ruhsat durumu, yapı teknik özellikleri, beton kalitesi, proje detayları, yapı sahibi, müteahhit bilgileri ve şantiye şefi gibi çeşitli veriler bulunuyor. Bu bilgilere, oturulan bina üzerindeki Bina Kimlik Sertifikası'nda bulunan kare kodu okutarak ulaşılabiliyor.

Bina Kimlik Sistemi, acil durumlarda hayat kurtarıyor

BKS, afet durumlarında büyük öneme sahip bulunuyor. Deprem, sel gibi acil durumlarda arama-kurtarma ekiplerinin bina ile ilgili detay verilere hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi, kurtarma operasyonlarının başarı oranını artırıyor. Bu, projenin sadece yapı denetimi değil, aynı zamanda acil durum yönetimi açısından hayati bir rol oynamasını sağlıyor.

Bina Kimlik Sistemi Projesi, teknolojinin güvenlik ve yapı denetimi alanındaki kullanımını üst düzeye çıkaran örneklerden birini oluşturuyor.

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