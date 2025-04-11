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Teknoloji, Savunma sanayisi

F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye, 'Tam Bağımsız Büyük Türkiye' için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD'un, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladığını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

EDPOD'un gerçekleştirdiği teste ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK BİLGEM tarafından kritik bileşenleri yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamladı. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye, 'Tam Bağımsız Büyük Türkiye' için çalışmaya devam ediyoruz."

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