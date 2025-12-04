Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar TB3 SİHA ve Albatros-S KİDA'dan başarılı müşterek harekat

Baykar ve ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği platformlarla Mavi Vatan'da müşterek harekat kabiliyetinin gücünü gösteren başarılı bir teste imza atıldı.

Abdulkadir Günyol  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
İstanbul

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de bulunan TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA'nın veri bağı üzerinden yönetilen ASELSAN Albatros-S kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) deniz üstündeki hedefi etkisiz hale getirdi.

Önemli anlara sahne olan gösterim faaliyetini, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya, Brezilya askeri heyetleri de takip etti.

Hedef adasına MAM-T/L ve KEMANKEŞ atışları

Antalya açıklarında gerçekleştirilen faaliyet kapsamında atış görevleri için TCG Anadolu gemisinden salvo kalkış yapan iki Bayraktar TB3 SİHA görev sahasına ulaştı.

Bayraktar TB3'lerden biri, kanatları altında taşıdığı ROKETSAN tarafından geliştirilen milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile hedef adasındaki yer hedeflerine yönelik mühimmat atışı gerçekleştirdi.

Diğer Bayraktar TB3 SİHA ise Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen KEMANKEŞ-1 yapay zeka tabanlı mini seyir füzeleri ile hedefi ateş altına aldı. İcra edilen atışlarda belirlenen hedefler başarıyla vuruldu.

Mavi Vatan'daki bu önemli testin ardından Bayraktar TB3 SİHA'lar dönüş manevralarını tamamladı. Görevi icra eden Bayraktar TB3'lerden biri, TCG Anadolu gemisine gerçekleştirdiği başarılı inişin ardından tekrar havalanarak Keşan'a intikal etti. Teste katılan diğer Bayraktar TB3 SİHA da görev planlaması dahilinde Keşan'a dönüş yaptı.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük İHA şirketi Baykar

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının 3'te 1'ini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının 4'te 1'ini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülkeyle olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

