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Teknoloji, Savunma sanayisi

Bakan Kacır: 'Milli Teknoloji Hamlesi' için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Görgün ile görüştü. Bakan Kacır, "'Milli Teknoloji Hamlesi' için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Bakan Kacır: 'Milli Teknoloji Hamlesi' için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile bir araya geldi.

Kacır, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu

Bakanlıkta Görgün ile bir araya geldiklerini bildiren Kacır, "'Milli Teknoloji Hamlesi' için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmakta kararlıyız"

Görgün de Bakan Kacır'ın mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

​​​​​​​"Mühendislerimiz, şirketlerimiz ve sanayii ekosistemimizle birlikte 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmakta kararlıyız. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bunun için tüm kurumlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri ağırladıkları için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Birlikte hep daha ileriye, en iyisi için."

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