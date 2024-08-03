Bakan Kacır: 'Milli Teknoloji Hamlesi' için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Görgün ile görüştü. Bakan Kacır, "'Milli Teknoloji Hamlesi' için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile bir araya geldi.
Kacır, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu
Bakanlıkta Görgün ile bir araya geldiklerini bildiren Kacır, "'Milli Teknoloji Hamlesi' için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
"'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmakta kararlıyız"
Görgün de Bakan Kacır'ın mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Mühendislerimiz, şirketlerimiz ve sanayii ekosistemimizle birlikte 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmakta kararlıyız. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bunun için tüm kurumlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri ağırladıkları için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Birlikte hep daha ileriye, en iyisi için."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.