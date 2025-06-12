Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 2030 yılında bu topraklardan 100 bin teknoloji girişimi doğacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak faaliyetlerine devam edecek Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne desteklerimizi sürdüreceğiz." dedi.
İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2030 yılına geldiğimizde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlayacağız." dedi.
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış töreninde konuşan Kacır, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük bir ekosistem inşa ettiklerini söyledi.
Kacır, "23 yıl öncesinde Türkiye'nin teknoparklarının sayısı ikiydi. Bu iki teknoparkta sadece 56 teknoloji girişimi faaliyet gösteriyordu. Şimdi Türkiye'nin 60 şehrinde 106 teknoparkımızda 11 bin 500 teknoloji girişimimiz var." açıklamasında bulundu.
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Türkiye'nin dört bir yanında 1700'e yakın AR-GE ve tasarım merkezi olduğunu ve AR-GE insan kaynağının 29 binden 292 bine yükseldiğini dile getiren Kacır, önümüzdeki dönemde atacakları adımlarla Türk girişimcilerinin adlarını dünyaya duyurmaya devam edeceğini vurguladı.
Kacır, şunları kaydetti:
"Son dönemde teknoloji ve inovasyon fonuyla kalkınma ajanslarımız aracılığıyla çıktığımız bölgesel girişim sermayesi fon çağrılarıyla Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonuyla ve özellikle Tech-InvesTR programında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttüğümüz işbirliğiyle 5 milyar liranın üzerinde bir kamu kaynağını girişim sermayesi fonlarına yönlendirmiş ve 88 milyar liralık girişim sermayesi yatırımını harekete geçirmiş olduk. Geçtiğimiz 4 yılda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan yatırım tutarı 5 milyar 100 milyon dolara erişti. 2010-2019 arası dönemde ortalama yatırım tutarı Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yapılan ortalama yatırım tutarı yıllık 60 ila 80 milyon dolar düzeyinde gerçekleşiyor. Son dönemde bu bir milyar doları aştı. İnanıyorum ki bunun sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.
Halihazırda yedi teknoloji girişimimiz milyar dolar değeri aşmış durumda. Ama hedefimiz bu sayı hızla yükseltmek. Bu amaçla Turcorn 100 programını başlattık. Milyar dolar değeri aşma potansiyeline sahip girişimlere yönelik terzi usulü destekler sunduğumuz Turcorn 100 programıyla inanıyorum ki önümüzdeki dönemde küreselleşen, büyüyen ve ekosistemde çarpan etkisi oluşturabilecek başarılar elde eden teknoloji girişimlerimizin sayısı hızla artacak."
2030 yılına gelindiğinde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlayacaklarını belirten Kacır, "İşte İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) liderliğinde hayata geçen BTM Merkezi bu çabalarımızla çok ayrıcalıklı bir paya sahip." diye konuştu.
Kacır, İstanbul Ticaret Odası'nın meslek komiteleriyle buradaki girişimler arasında etkileşimin artmasının bir çarpan etkisi oluşturacağını ve girişimlerin geliştirdikleri teknolojileri reel sektörün beklentilerini karşılayacak istikamette geliştirmeyi sürdürmeleri açısından çok yararlı çalışmalara imza atılacağını temenni ettiğini belirtti.
TEKMER olarak faaliyetlerine devam edecek BTM'ye desteklerini sürdüreceklerini belirten Kacır, "İstanbul'da önümüzdeki dönemde Atatürk Havalimanı terminal binalarını, dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezine dönüştürerek Terminal İstanbul projesini hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.
Kacır, "Bugüne dek 10 bine yakın teknoloji girişiminin doğmasına, büyümesine katkı sunmuş olan bu merkezin önümüzdeki dönemde KOSGEB desteğiyle TEKMER şapkasıyla ekosisteme çok daha büyük katkılar vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Dün Türkiye tarihi için önemli bir anlaşmayı dünyaya duyurduklarının altını çizen Kacır, "Buradan 8 bin kilometre ötede Endonezya, Türkiye'nin geliştirdiği, Türk mühendislerin, Türk teknisyenlerinin ürettiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'ı, 48 adet temin etmek, tedarik etmek üzere bir anlaşmaya Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile birlikte imza koydu." dedi.
Kacır, ayrıca İtalya'nın en büyük havacılık ve teknoloji firmalarından biri olan Leonardo ile Baykar'ın da önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa'da savunma sanayi ve havacılık alanında atacakları adımları dünyaya duyurduklarına şahitlik ettiklerini dile getirdi.
"Ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdık"
Bakan Kacır, daha sonra İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, uzun yıllar küresel refahın temeli olarak görülen liberal ticaretin terk edildiğini; korumacılık, yerli üretim, güvenilir ortaklardan ve dostlardan tedarik anlayışının öne çıktığını söyledi.
Kacır, teknolojik üstünlüğün yalnızca kalkınmanın değil, küresel liderliğin de önünü açtığı bu dönemde ülkelerin yüksek teknoloji alanlarında üretim kabiliyetlerini genişletecek adımlar attığını belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 23 yılda tesis ettiğimiz siyasi ve ekonomik istikrar, AR-GE’yi ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen yaklaşım ve nitelikli insan kaynağına yaptığımız yatırım, dünyayı etkisi altına alan değişim rüzgarını başarılı şekilde göğüslememizi sağladı. Ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdı. Bu dönemde sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardık. İmalat sanayii katma değerinde dünyadaki payımızı ikiye katladık. Üretim kabiliyetlerimizle, pandemi sonrasındaki küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenme sürecini başarılı şekilde değerlendirdik. Büyük bir rekabet avantajı elde ettik." diye konuştu.
Türkiye'nin artık Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke olduğuna işaret eden Kacır, Türkiye'nin hızlı ve istikrarlı büyüyen AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle, yüksek teknolojili sektörlerin öne çıktığını ifade etti.
Kacır, yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseltilen AR-GE harcamalarının 3’te 2’sinin, özel sektör firmaları tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"AR-GE’ye yaptığımız yatırımın milli gelirimizdeki payı, İtalya, İspanya gibi ülkelerle aynı seviyeye ulaştı. Elbette bu kazanımları kalıcı hale getirecek ve Türkiye’nin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da sağlamlaştıracak olan, yüksek teknolojili, katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim modelidir. Bu doğrultuda, destek enstrümanlarımızı sanayicimizin ihtiyaçlarına ve koşullara uygun olarak sürekli güncelliyor, devreye alıyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'mızla, dış ticaret açığımızın yüzde 85’ini oluşturan 284 ürünün ülkemizde üretimi için uygun koşullarda, uzun vadeli finansman sunuyoruz. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile, 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde devlet desteğiyle Türkiye’yi yüksek teknoloji yatırımlarının adresi haline getiriyoruz."
"Sanayi tesislerinin Marmara bölgesinden Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlayacağız"
2012 yılında uygulamaya alınan teşvik sitemiyle, ülke sathında pek çok yatırımın hayata geçmesine vesile olduklarını vurgulayan Bakan Kacır, 2012’den 2025’e kadarki dönemde, 98 binden fazla yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini ve yaklaşık 14 trilyon lira yatırımın ve 3 milyon istihdamın önünü açtıklarını söyledi.
Kacır, güncelledikleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacaklarını ifade ederek şunları söyledi:
"İl merkezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye, bir ileri bölge teşviki sunarak kalkınma ve refahı tüm ülkeye daha hızlı yayacağız. 6. Bölge illeri, depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri programındaki iller, en üst düzey istihdam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralardaki OSB’lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl Bakanlığımız karşılayacak. 1. Bölgeden 4., 5. veya 6. Bölgeye taşınan makine ve ekipmanlarla gerçekleşen yatırımlara taşındıkları bölgelerdeki yeni yatırımlara sağladığımız istihdam teşviklerinden yararlandıracağız. Sanayi tesislerinin özellikle Marmara Bölgesi'nden, Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlayacağız."
OSB’lerde ve endüstri bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladıkları teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceklerini bildiren Kacır, "Bu vesileyle su ürünlerinde yenilikçi üretimi, yüksek verimliliği ve dış pazarlara erişimi güçlendirmek üzere kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 369’uncu Organize Sanayi Bölgemiz ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii çok daha fazlasını yapmak arzusundayız. Halihazırda, planlı sanayi alanlarının yüzölçümünü, ülkemizin yüzde 0,2’sine tekabül ediyor. Türkiye’deki planlara sanayi alanı olarak işlenmiş diğer alanları da dahil ettiğimizde, bu oran halen yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyor." diye konuştu.
"Samsun-Mersin hattındaki 17 ile 32 potansiyel yatırım alanı tespit ettik"
Kacır, 2030 yılına dek OSB’lerden ve endüstri bölgelerinden oluşan planlı sanayi alanlarının büyüklüğünü 150 bin hektardan 350 bin hektara çıkarmayı önemli ve öncelikli hedef olarak gördüklerini belirterek bu doğrultuda plan ve stratejilere yön verecek, Ulusal Sanayi Alanları Master Planı’nı ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde hazırladıklarını ifade etti.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde, 2053 yılına dek hayata geçecek tüm ulaşım yatırımlarını, arazi eğim haritaları, depremsellik ve su kıtlığı riskleri gibi pek çok parametreyi dikkate alarak yeni sanayi alanları kurguladıklarını hatırlatan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Planladığımız yeni üretim alanlarını, stratejik yatırımların ihtiyaçlarına yanıt verecek biçimde, altyapısı tamamlanmış, tüm sosyal donatıların ve eğitim kurumlarının yer aldığı, yüksek yaşam kalitesi sunan Mega Endüstriyel Parklar olarak tasarlıyoruz. Master planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattındaki 17 ile toplam 166 bin hektar büyüklüğünde 32 potansiyel yatırım alanı tespit ettik. Mevcut OSB’lerimizin ortalama büyüklüğünün 336 hektar olduğunu dikkate aldığımızda plan kapsamında incelediğimiz alanların ortalama büyüklüğü OSB’lerimizin 15 katı büyüklüğünde. Master Plan'ın ikinci fazında, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile hayata geçirilecek Kalkınma Yolu Projesi güzergâhında, özellikle Güneydoğu Anadolu’da yeni bir sanayi hattı kurmayı öngörüyoruz. Ardından Orta Koridor ve Zengezur Koridoru devamında yeni sanayi alanları oluşturmak üzere çalışacağız."
Bakan Kacır, raylı sistem ağıyla entegre bu sanayi alanlarıyla yatırımcıların, ürünlerini küresel pazarlara daha hızlı ve rekabetçi şekilde ulaştırma imkânına kavuşacaklarını anlatarak, sanayinin başarısını sürdürülebilir kılmak adına, Türkiye'nin üretim üsleri organize sanayi bölgelerinde çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak uygulamaları devreye aldıklarını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.