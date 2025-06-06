Dolar
39.23
Euro
44.71
Altın
3,353.99
ETH/USDT
2,475.70
BTC/USDT
103,857.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mina’da şeytan taşlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı Kutsal topraklardaki hacılar Kabe’de tavaf ediyorlar
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Uzun menzilli seyir füzesi SOM, yerli motoruyla hedefi tam isabet vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen uzun menzilli seyir füzesi SOM'un, yerli turbojet motoruyla yapılan test atışında hedefi tam isabet vurduğunu bildirdi.

Zeynep Duyar  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Uzun menzilli seyir füzesi SOM, yerli motoruyla hedefi tam isabet vurdu

Ankara

Kacır, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin paylaşım yaptı.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzesinde yurt dışına bağımlılığın en aza indirildiğini belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli gururumuz SOM, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu. SOM'un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri. 'Tam Bağımsız Türkiye' yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Gurur duyuyoruz, daha büyük zaferlere hazırız."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Güçlü savunma sanayimizle, kahraman ordumuzun yanındayız"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vuran SOM, yalnızca teknolojik bir başarı değil, bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır." ifadesini kullandı.

Görgün, emeği geçen tüm paydaşları tebrik ederek, bunun TÜBİTAK, TÜBİTAK SAGE, Kale Jet Engines, ROKETSAN ve projede görev alan mühendis, teknisyen ve yönetici kadrosunun zaferi olduğunu vurguladı.

SOM'un yerli motorunun sabrın, bilgi birikiminin ve kurumsal uyumun bileşkesi olduğuna işaret eden Görgün, şunları kaydetti:

"Bu başarı, yıllar süren ortak çabanın, gece gündüz demeden çalışan beyinlerin ve 'tam bağımsız savunma sanayi' vizyonuna gönül verenlerin eseridir. Güçlü savunma sanayimizle, kahraman ordumuzun yanındayız. Onların sahadaki gücünü, mühendislik masalarında, AR-GE laboratuvarlarında ve test sahalarında büyütmeye kararlıyız. Bağımsız teknolojilerle daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yılmadan çalışmaya devam. Nice büyük başarılarla geleceğe."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arife günü 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatları için nöbette
Büyük İstanbul Otogarı'nda polis ekiplerinin bayram denetimi sürüyor
"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı

Benzer haberler

Uzun menzilli seyir füzesi SOM, yerli motoruyla hedefi tam isabet vurdu

Uzun menzilli seyir füzesi SOM, yerli motoruyla hedefi tam isabet vurdu

DeltaV geliştirdiği hibrit roket sistemiyle 200 kilometre irtifayı geçerek rekor kırdı

Bakan Kacır, vatandaşların güvenle yolculuk etmeleri için çalıştıklarını belirtti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan küresel girişimcilik etkinliklerine katılma çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan küresel girişimcilik etkinliklerine katılma çağrısı
Bakan Kacır, organize sanayi bölgelerine yönelik yatırım başvurularına ilişkin bilgi verdi

Bakan Kacır, organize sanayi bölgelerine yönelik yatırım başvurularına ilişkin bilgi verdi
Bakan Kacır: ECITE Projesi'yle KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artıracak güçlü bir adım attık

Bakan Kacır: ECITE Projesi'yle KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artıracak güçlü bir adım attık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet