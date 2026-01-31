Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,648.60
BTC/USDT
83,052.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor -VTR-
logo
Teknoloji

Bakan Kacır: Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı başvurularının başladığını belirterek, "Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Bakan Kacır: Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz

Ankara

Kacır, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu atölyelere ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atölyelerde, yapay zeka, havacılık ve uzay teknolojileri, robotik ve kodlama, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, ileri robotik, enerji teknolojileri, tasarım ve üretim, mobil uygulama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti üzerine eğitimler verildiğini vurgulayan Kacır, "Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları başladı. 81 ilde 132 Deneyap Teknoloji Atölyesi, 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi... Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda en kıymetli hazinemiz olan evlatlarımızın her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre 4 ve 5'inci sınıflar ile 8'inci, 9'uncu ve lise hazırlık sınıfları başvurularını 6 Mart 2026'ya kadar yapabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Şırnak'ta şarampole devrilen mikrobüsteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalanlar kurtarıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var
Emine Erdoğan'dan "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi"ne ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Kacır: Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz

Bakan Kacır: Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz

Bakan Kacır, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile görüştü

Bakanlar Bolat ve Kacır, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Devlet Bakanı Enoh ile görüştü

Bakan Kacır, araştırmacı ve öğrencilere verilen burs desteklerinin artırıldığını açıkladı

Bakan Kacır, araştırmacı ve öğrencilere verilen burs desteklerinin artırıldığını açıkladı
Bakan Kacır yarıyıl tatilinde çocuk ve gençleri TÜBİTAK bilim merkezlerine davet etti

Bakan Kacır yarıyıl tatilinde çocuk ve gençleri TÜBİTAK bilim merkezlerine davet etti
Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerine bu yıl 34 milyar lira kaynak ayrıldı

Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerine bu yıl 34 milyar lira kaynak ayrıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet