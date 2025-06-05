Yapay zeka ile üretilen yerli sinema filminde milli teknolojiler başrolde
Yapay zeka ile üretilen yerli sinema filminin yeni fragmanında Türk tarihindeki önemli karakterlere ve milli teknolojilerden örneklere yer verildi.
Ankara
Yapım süreci, içeriği ve teknolojik altyapısıyla "sinema tarihinde yeni bir sayfa açma" iddiasındaki çalışma; oyuncu kadrosu, senaryosu, görsel dünyası ve post-prodüksiyon süreciyle tamamen yapay zeka sistemleriyle üretildi.
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2023 yılında başlatılan AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen proje, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini kültürel anlatılarla buluşturarak sinemada öncü bir örnek oluşturmayı hedefliyor.
Yapım şirketi tarafından oluşturulan evrenin ilk filmi olarak tanımlanan Bilge 3071, tek bir filmden ibaret kalmayacak, çizgi filmler, dizi projeleri, video oyunları ve dijital platform içerikleriyle desteklenen çok katmanlı bir anlatı evreninin öncüsü olacak.
Yapay zekanın tarihle buluşması
Film, yapay zeka çağında insanlıkla kötü niyetli bir yapay zekanın karşı karşıya geldiği bir dönemde, "Bilge" adlı iyi niyetli yapay zekanın liderliğinde verilen küresel mücadeleyi konu alıyor.
Anlatı, yalnızca teknolojik öğelerle sınırlı kalmıyor, Türk tarihinin simge isimleri Tomris Hatun, Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka ile canlandırıldığı sahnelerle kültürel bir derinlik de sunuyor.
Filmde ayrıca, Türkiye'nin milli savunma sanayisinde geliştirdiği balistik füzeler, İHA/SİHA'lar, uydular ve Çelik Kubbe gibi bir dizi yüksek teknoloji ürününe yer veriliyor. Böylece bir bilim kurgu hikayesi aracılığıyla Türkiye'nin teknolojik ilerlemesi vurgulanıyor.
Gala 26 Ağustos'ta Ahlat'ta
Filmin ikinci fragmanında, Türk tarihindeki önemli karakterler ve milli teknolojilerden örneklerin yer aldığı kesitler sunuldu.
Bilge 3071 filminin galası, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelen 26 Ağustos 2025'te Ahlat'ta gerçekleştirilecek.
Filmin vizyon tarihi ise 29 Ağustos 2025 Cuma günü olarak belirlendi. 90 dakikalık film, Türkiye'de yapay zeka teknolojilerinin kültür ve sanat alanındaki kullanımına dair çarpıcı bir örnek sunuyor.
Yapım şirketi Bilge Film, bir start-up girişimi olarak başlayan proje ile sinema ve medya sektörlerinde yeni bir istihdam alanı oluşturdu. Filmin ilk sponsorluğu, lider çip teknolojisi şirketi NVIDIA tarafından üstlenildi.
Yapım ekibi, 5 yıl içinde 10 farklı filmle genişleyecek bir "Turan Evreni" kurgusu üzerinde çalışıyor.
Yönetmenin dijital ikizi, yapay zekaya konuk oldu
Filmin yönetmenlerinden Yasin Korkmaz, Bilge 3071'yi de yapay zeka teknolojilerini kullanarak anlattı. Korkmaz'ın dijital ikizi, yapay zeka sunucusu Ötüken ile gerçekleştirdiği röportajda projeye ilişkin bilgiler verdi.
Film ve teknoloji yolculuğunun 55 yıllık bir serüven olduğunu anlatan Korkmaz, "Babam 1975'te yazlık sinema işletirdi. Mersinliyiz ve bölgede ilk medya yapım şirketini biz kurduk. İlk sinema derneğini açtık, kısa film festivalleri yaptık. Bu kuşaktaki temsilcisi de benim. Şirketimizin 2 uzun metraj sinema filmi var. Üçüncü filmimizi yapay zeka çağında yapmaya karar verdik." dedi.
Bilge 3071'nin 20 yıllık bir hayale dayandığını ifade eden Korkmaz, "Kahramanlarımız bir masa etrafında otursa, neler konuşurlardı? Farklı dönemler olduğu için, normal bir film olarak çekilmesi yönetilemez bütçelere sebep oluyordu ama yapay zeka çağı geldi. Artık eski Hollywood gibi mekanlara, platolara ihtiyaç yok." diye konuştu.
"Evrenin 3071 ve 2071 yıllarına ait kesitlerini izliyoruz"
Korkmaz, 2023'ten beri devam eden AR-GE sürecinde filmin mekanları ve kahramanlarını modellediklerini ifade etti.
Projede yaratıcılığın ön planda olduğunu ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:
"Tamamı yapay zeka ile üretilen bir film yapmak, her gün yeni sorunlarla karşılaşmak ve onları çözmek demek. Filmdeki evrenin adı Turan Evreni. Dünyaca ünlü Star Wars, Marvel gibi evrenlere karşılık Türk kültür ve medeniyetindeki kahramanların yer aldığı kültürel bir evren. Tarihte ne kadar geriye giderseniz bir Türk'e rastlarsınız. Biz de özümüzü, kültürümüzü bu hikayede anlattık. Evrenin 3071 ve 2071 yıllarına ait kesitlerini izliyoruz. Önce Türkiye Yüzyılı'nı, sonra geleceği hayal ettik. Bizim evrenimiz, bizim kahramanlarımız ve bizim hikayemiz olsun istedik"
Filmin temelindeki ana öğelerde milli teknoloji hamlesinden ilham alındı. Filmde İHA ve SİHA'lar, balistik füzeler, uydular, Çelik Kubbe teknolojileri yer alıyor. Kuantum reaktörleri, toryum bataryalar gibi ileri teknolojiler de filmde var. Ayrıca bu evrenin çizgi filmi, dizisi, oyunu da hazırlanıyor. Çocuklarımız değerler eğitimiyle kahramanlarımızı tanıyacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.