Sağlık

Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu

Kahramanmaraş'ta arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan B.D, 5 yıllık bağımlılıktan Yozgat'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) aldığı destekle kurtuldu.

Sait Çelik  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Yaklaşık 4 yıl önce madde bağımlılığından kurtulmaya karar veren 33 yaşındaki B.D, bulunduğu ortamı değiştirmek için yaşadığı Kahramanmaraş'tan ayrılarak Yozgat'taki akrabalarının yanına yerleşti.

Burada çevresindekilerin tavsiyesiyle YEDAM'a başvuran B.D, merkezde aldığı destekle yaklaşık bir yıl önce bağımlılıktan kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı.

B.D, AA muhabirine, arkadaş ortamında tanıştığı uyuşturucuya merakla başladığını söyledi.

Zamanla bağımlı olduğunu anlatan B.D, "Yaklaşık 5 sene kullandım. Sonra bırakmaya karar verdim. 'Benim bundan kurtulmam gerekiyor, bana zarar veriyor.' diyerek Yozgat'a geldim. Burada YEDAM'la tanıştım. Sağ olsunlar aile, arkadaş ve dost gibi bana yaklaştılar, yol gösterdiler. Onların verdiği hedefte ilerleyerek buraya geldim ve şu anki durumundan da memnunum." diye konuştu.

B.D, tedavi sürecinde psikolojik destek aldığını ifade ederek, "Maddeyle karşılaştığımda nasıl hareket etmem gerektiği, psikolog hocamla nefes kontrolü, karşıma geldiğinde kendimi nasıl geri çekebilirim, ona gitmemek için hangi yollarla karşı koyabilirim bunları çalıştık." dedi.

Merkezde katıldığı atölye ve sanat faaliyetlerinin zihinsel ve fiziksel olarak kendisini iyi hissetmesini sağladığını anlatan B.D, el becerileriyle ortaya bir şey koymanın motivasyonunu artırdığını ve kendisiyle gurur duymasına katkı sağladığını dile getirdi.

"Bu işin gerçek olmayan, sahte bir dünyası var"

Bağımlılığın kendisine her açıdan zarar verdiğini vurgulayan B.D, şunları kaydetti:

"Bu süreç ailemi ve yakın çevremi de etkiledi. Bu işin gerçek olmayan, sahte bir dünyası var. Hem bedensel hem de ruhsal olarak beni zedeledi. Ailem korktu, şaşırdı. Bu bir çukur ve karanlık. Rabbim herkesi korusun. Bıraktıktan sonra hayatın sahte olmadığını, bazı duyguların gerçek olduğunu anladım. Her şey güzel bir boyuta geldi. Yapmacık şeylerden kurtuldum. Şu an içtiğim sudan, gördüğüm insanlardan bile keyif alıyorum."

"Aileyle de çalışıyoruz"

YEDAM'da görevli psikolog Salih Ersoy ise tüm YEDAM'larda standart bir program uygulandığını, program kapsamında ilk etapta merkeze gelen danışanlarla görüştüklerini söyledi.

Bunun neticesinde risk ve ihtiyaçları belirlediklerini, buna göre her hafta yapılan görüşmelerle hem klinik hem de sosyal hizmet görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Ersoy, "Bunun yanında aileyle de çalışıyoruz. Çünkü bağımlılık bir aile hastalığı diyoruz. Ailenin bütün bireylerini etkiler ve burada ailenin sürece dahil olması çok kritik ve önemli bir rol oynuyor diyebiliriz." dedi.

Ersoy, bağımlılığın ciddi ve zor bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 4 yıldır görüştüğümüz bir danışanımızla, kişi eğer bir yıl kullanmıyorsa, 'bir yıldır kullanmıyor' diyoruz ve bunun sonucunda pasta kesiyoruz. Bugün remisyon sürecini kutlamak amacıyla bir pasta kesimi gerçekleştirdik. Genel olarak YEDAM'larda yapmış olduğumuz aktivitelerden birisi bu. Onların vermiş olduğu emeği bir sembol olarak pasta kesimi ile birlikte kutluyoruz." diye konuştu.

